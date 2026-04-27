Le Zénith de Paris à l’heure internationale : Mitski et BINI annoncent deux dates incontournables en 2026

L’année 2026 s’annonce particulièrement vibrante du côté du Zénith de Paris – La Villette. La célèbre salle parisienne s’apprête à accueillir deux phénomènes musicaux aux univers bien distincts mais au succès tout aussi retentissant. D’un côté, la mélancolie rock et théâtrale de l’Américaine Mitski au printemps ; de l’autre, l’énergie pop contagieuse de la formation philippine BINI à la rentrée. Un véritable tour du monde musical qui confirme la place centrale de la capitale sur la scène internationale.

Le retour très attendu de Mitski

Les fans français exultent face à cette annonce. L’artiste américaine d’origine japonaise a choisi la France pour donner le coup d’envoi de la branche européenne de sa nouvelle tournée mondiale, Nothing’s About to Happen to Me. Elle se produira sur la scène du Zénith le mardi 5 mai 2026. Ce passage parisien exclusif ne sera que la première étape d’un périple sur le Vieux Continent qui la mènera ensuite vers Amsterdam, Bruxelles et Londres. Elle poursuivra par la suite sa route en Amérique du Nord, en Australie et à travers l’Asie.

Ce retour sur les routes s’accompagne évidemment d’un projet discographique tout frais. Prévu pour le 27 février 2026, son huitième album studio, qui partage son nom avec la tournée, succède au très acclamé The Land Is Inhospitable and So Are We paru en 2023. Forte de onze morceaux inédits, cette nouvelle galette a déjà dévoilé quelques pépites pour faire patienter le public, à l’image des singles Where’s My Phone? et I’ll Change For You. La chanteuse indé et rock alternatif est d’ailleurs réputée pour ses performances scéniques que le Philadelphia Inquirer n’a pas hésité à qualifier récemment de « hautement stylisées, brillamment exécutées et incroyablement cool ».

Côté billetterie, il va falloir faire preuve d’une grande réactivité. La mise en vente générale est fixée au 13 février à 10 heures. Toutefois, les admirateurs les plus impatients peuvent accéder à une prévente exclusive prévue le 11 février à 10 heures. Pour obtenir ce précieux sésame, il suffit de précommander le nouvel album sur le site officiel de l’artiste avant le dimanche 8 février à 11 heures. Une précaution presque indispensable quand on sait à quelle vitesse cette date unique devrait afficher complet.

BINI, le raz-de-marée pop qui part à la conquête de l’Europe

Quelques mois plus tard, le Zénith changera radicalement d’ambiance pour accueillir BINI, le vendredi 4 septembre 2026. Si leur nom commence tout juste à résonner aux oreilles du grand public européen, ces artistes sont en train de bousculer la scène pop mondiale à une vitesse fulgurante. Après avoir marqué l’histoire au printemps en devenant le premier groupe philippin à se produire en tête d’affiche de Coachella, la formation enchaîne avec une tournée planétaire majeure.

De Manille à Los Angeles, en passant par Honolulu, Las Vegas, Vancouver, Edmonton ou encore Brooklyn et Toronto, ce phénomène mondial prévoit une vingtaine de concerts. L’Europe figure heureusement au programme, bien que le passage y soit resserré avec seulement cinq dates prévues : Amsterdam, Zurich, Rome, Londres, et bien entendu Paris pour y rencontrer le public français.

Formé en 2019, le groupe (composé de Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna et Sheena) surfe actuellement sur le lancement de son dernier EP, Signals. Surnommées le « Nation’s Girl Group » aux Philippines, les chanteuses cumulent les succès internationaux grâce à des morceaux entêtants comme Born to Win, Kapit Lang, Lagi, I Feel Good, Shagidi, First Luv, Paruparo et l’incontournable Cherry On Top. Preuve indéniable de leur ascension, elles ont raflé des prix prestigieux aux Awit Awards ainsi qu’aux BreakTudo Awards. Le couronnement ultime a eu lieu en 2025, lorsqu’elles ont été sacrées « Groupe féminin de l’année » lors des Jupiter Music Awards.

Pour espérer applaudir le phénomène pop de l’année, sortez vos agendas. Une première prévente réservée aux membres du fan-club Bloom ouvrira le 11 mai à 10 heures. Dès le lendemain, à la même heure, AEG Presents France lancera sa propre prévente, à condition de s’être inscrit au préalable sur leur site. La billetterie générale, quant à elle, sera officiellement ouverte le 15 mai sur les coups de 10 heures.