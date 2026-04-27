La fièvre des festivals : d’un Stagecoach mouvementé à l’été 2026 bouillonnant en France

Alors que la saison des festivals vient de s’ouvrir sur les chapeaux de roues de l’autre côté de l’Atlantique, l’Hexagone se prépare activement à vivre un été musical tout simplement explosif. Le célèbre festival country Stagecoach a en effet refermé ses portes ce week-end sur une édition riche en rebondissements dans le désert californien. Samedi soir, des vents particulièrement violents ont forcé l’évacuation du site peu avant 20 heures. Si le public a pu regagner les lieux une heure plus tard, cet imprévu a fatalement chamboulé le programme : le groupe Journey a dû annuler sa prestation, tandis que les concerts de Lainey Wilson et de Pitbull ont été décalés tard dans la nuit.

Pourtant, ce que l’on retiendra surtout de cet événement, c’est la pluie de stars invitées. Vendredi, Cody Johnson a créé l’événement en conviant Boyz II Men et Jay Buchanan sur scène. Le set d’Emo Nite s’est quant à lui offert des apparitions d’Ashlee Simpson et du duo 3OH!3. Côté public, on a même pu apercevoir l’actrice Sydney Sweeney échanger avec les festivaliers devant BigXthaPlug, avant de lancer de la lingerie à la foule lors du set de Diplo, Theo Von et Caleb Pressley. Les collaborations improbables se sont enchaînées sans temps mort. David Lee Roth est revenu reprendre le mythique « Jump » de Van Halen avec Teddy Swims, Pitbull a fait monter Lil Jon sur la scène Mustang, et le festival s’est achevé dimanche sur un coup d’éclat : juste avant la tête d’affiche Post Malone, le groupe Hootie & the Blowfish a enflammé le public en conviant Chuck D et Flavor Flav de Public Enemy.

La scène française en ébullition

Si Stagecoach a donné le ton outre-Atlantique, la France n’est absolument pas en reste pour cette saison 2026. Des Vieilles Charrues au Hellfest, en passant par We Love Green, Solidays, Garorock ou encore Musilac, les événements fleurissent aux quatre coins du pays. Les amateurs de rock, de rap, de métal, d’électro ou de variété y trouveront tous leur compte, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. Cette année, préparez-vous à applaudir en live des pointures incontournables telles qu’Aya Nakamura, Orelsan, Katy Perry, Gims, Feu! Chatterton ou encore Pulp. Petite ombre au tableau pour les habitués parisiens : le Lollapalooza Paris ne se tiendra malheureusement pas cette année.

L’élégance de Days Off

Dans la capitale, la Philharmonie et la Cité de la Musique accueilleront la seizième édition du Festival Days Off du 27 juin au 5 juillet. Une véritable parenthèse enchantée qui proposera des concerts à la fois énergisants et hypnotiques. Au menu de cette année, on retrouve notamment les Babyshambles, Tamino, Alela Diane, ainsi que le projet très attendu Tomora, fusionnant les univers d’Aurora et de Tom Rowlands des Chemical Brothers.

Un premier week-end de juillet sous haute tension

Les journées du 3 au 5 juillet s’annoncent particulièrement intenses en Île-de-France, avec une multitude d’offres diamétralement opposées. Du côté du Château d’Egreville, le festival La Douve misera sur un casting pointu et talentueux réunissant Weval, Ouai Stéphane, Melina et Jasmine Not Jafar. Les passionnés de cultures urbaines se donneront quant à eux rendez-vous à l’Hippodrome de Paris-Vincennes pour le Yardland. Ce festival hip-hop promet de faire vibrer la foule grâce aux performances en plein air de Niska, Leto, Franglish, RSKO, Ronisia ou encore Chily.

Pour ceux qui préfèrent une bonne dose de nostalgie, direction l’abbaye Notre-Dame du Val à Mériel. L’événement Do You Remember y pose en effet ses valises pour sa troisième édition. Le Val-d’Oise va littéralement remonter le temps en célébrant les années 90 et 2000 avec une affiche impressionnante : Passi, Sinik, Worlds Apart, Stomy Bugsy, Medhy Custos, sans oublier Nivea, Truth Hurts et Busta Flex.

Rendez-vous électro et marathon rock

L’Hippodrome Paris-Vincennes jouera les prolongations les 10 et 11 juillet en accueillant la Peacock Society. L’incontournable rendez-vous électro promet deux jours de fête frénétique avec, aux platines, des artistes de renommée mondiale comme Busy P, Boys Noize, Channel Tres, Floating Points ou encore Andy4000.

Pour clôturer l’été sur une note magistrale, Rock en Seine investira le Domaine national de Saint-Cloud pour une édition marathon de cinq jours, du 26 au 30 août. La programmation donne d’ores et déjà le vertige : The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds et Tyler, The Creator partageront l’affiche avec Deftones, Franz Ferdinand, Sparks, Mogwai, Wolf Alice et Peaches. Un final grandiose pour une saison qui s’annonce mémorable.