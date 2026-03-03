L’empreinte des icônes : De la mélancolie de Françoise Hardy à la fureur de Kittie

La douceur intemporelle d’une légende française Françoise Hardy, véritable figure de proue de la chanson, a su toucher le cœur de ses auditeurs avec une grâce infinie. Épouse du chanteur et acteur Jacques Dutronc, et mère du musicien Thomas Dutronc, elle a bâti son succès sur des compositions d’une poésie rare, portées par un timbre de voix d’une grande douceur. Rendre hommage à cette grande dame de la musique implique de se replonger dans ses immenses succès. Ses titres ont en effet rythmé le quotidien de millions de passionnés à travers les décennies.

Des refrains qui ont traversé les époques Tout commence véritablement en 1962. Alors âgée de seulement 17 ans, elle dévoile « Tous les garçons et les filles », un morceau emblématique explorant la solitude d’une jeunesse en quête d’amour. Le public est immédiatement conquis. Le titre s’écoule à plus de deux millions d’exemplaires, lançant une carrière tout simplement légendaire. Cette même année voit naître « Le temps de l’amour », une mélodie envoûtante devenue une véritable ode intemporelle à la jeunesse et à l’insouciance, aujourd’hui érigée au rang de classique de la pop française.

Les années passent et les chefs-d’œuvre s’enchaînent. Hardy chante la fragilité de l’existence avec « Mon amie la rose » en 1964, utilisant la délicate métaphore d’une fleur pour asseoir définitivement son statut dans le paysage musical hexagonal. Puis vient le temps des hymnes. Avec « L’amitié » en 1965, elle aborde la loyauté et le soutien mutuel avec une sincérité particulièrement touchante. Son talent pour capter des émotions universelles s’illustre de nouveau en 1966. En adaptant une chanson italienne pour créer « La maison où j’ai grandi », elle ravive une profonde nostalgie liée à l’enfance et aux lieux qui nous sont chers. L’année 1967 marque la sortie de « Voilà », salué pour sa mélodie obsédante et sa sensibilité unique face au désenchantement amoureux. Enfin, comment oublier « Comment te dire adieu » en 1968 ? Il s’agit d’une adaptation d’un titre américain, sublimement réécrite par Serge Gainsbourg. Plus de 500 000 exemplaires vendus pour cette chanson qui dissèque les tourments d’une rupture amoureuse avec une élégance peu commune.

Changement de cap : le retour fracassant du metal féminin Si la mélancolie de la variété française a marqué l’histoire, d’autres figures féminines s’apprêtent aujourd’hui à célébrer leur propre héritage dans un registre radicalement différent. Laissant de côté les ballades poétiques pour les guitares saturées, l’industrie musicale célèbre également les pionnières de la scène metal.

Une tournée nord-américaine sous le signe du feu C’est officiel. Le groupe de metal canadien Kittie a annoncé une vaste tournée nord-américaine pour 2026 afin de fêter son trentième anniversaire. C’est un événement particulièrement attendu par les fans, puisqu’il s’agira de leur première véritable tournée en tête d’affiche sur ce continent depuis une dizaine d’années. Cette série de quinze concerts, habilement nommée « Legacy of Fire Tour: 30 Years of Kittie », bénéficiera du soutien des groupes Kingdom of Fire et Gore en première partie. Le coup d’envoi sera donné le 6 juin à St. Louis. Le groupe sillonnera ensuite les routes pour enflammer les scènes de Phoenix, Nashville, Atlanta, New York ou encore Toronto, avant de clôturer ce grand périple par un show à Montréal le 27 juin.

Dans un récent communiqué, les musiciennes ont d’ailleurs partagé leur excitation face à ce projet d’envergure. Elles rappellent qu’il y a trente ans, elles ont allumé une étincelle. Trois décennies plus tard, affirment-elles, ce feu brûle encore, bien plus fort et précis qu’à leurs débuts. Pour la formation, cette tournée représente bien plus qu’un simple enchaînement de dates. C’est une véritable célébration de chaque étape franchie, de chaque difficulté surmontée et du soutien infaillible de leur public. Revenir aux États-Unis et au Canada pour mener une telle tournée après plus d’une décennie est un sentiment incroyable pour le groupe, désormais prêt à honorer son passé tout en ouvrant le prochain chapitre de son histoire.

Cette dynamique féroce s’inscrit dans la continuité d’un retour discographique très remarqué. Kittie avait déjà frappé fort en 2024 avec la sortie de l’album « Fire », marquant leur premier opus studio en treize ans. L’année dernière, le groupe canadien avait également fait le bonheur des puristes en dévoilant « Spit XXV ». Cet EP proposait des versions fraîchement réenregistrées de morceaux choisis issus de leur tout premier album, le mythique « Spit ».