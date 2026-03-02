Le grand retour de Linkin Park : Une nouvelle voix et une tournée mondiale très attendue

Depuis la disparition tragique de Chester Bennington à l’âge de 41 ans, le célèbre groupe de rock américain s’était muré dans le silence. Après des mois de spéculations au printemps dernier et un compte à rebours énigmatique sur leur site officiel, la nouvelle est tombée. Linkin Park se reforme bel et bien, avec un nouvel album en préparation et une tournée internationale à la clé.

Emily Armstrong, la nouvelle figure de proue

La question qui brûlait toutes les lèvres a trouvé sa réponse le 5 septembre dernier, lors d’un événement exclusif diffusé en direct sur YouTube depuis Los Angeles. Pour succéder au regretté chanteur et donner la réplique à Mike Shinoda, le groupe a jeté son dévolu sur Emily Armstrong.

Mais qui est exactement cette nouvelle recrue ? Née en Californie en 1986, Emily Armstrong n’en est pas à son coup d’essai. Auteure, compositrice et interprète, elle s’est d’abord fait un nom en tant que leadeuse du groupe de hard rock Dead Sara. Fondée à Los Angeles en 2005 aux côtés de Sean Friday (batterie), Siouxsie Medley (guitare) et Chris Null (guitare et basse), la formation s’est fait remarquer en 2012 avec le tube « Weatherman », tiré de leur premier album éponyme. Ce succès critique leur a d’ailleurs valu le prix du meilleur nouveau groupe de rock lors des Vegas Rocks! Magazine Awards la même année.

Forte d’une solide expérience, la musicienne a enchaîné les projets. Dead Sara a par la suite sorti les albums « Pleasure to Meet You » en 2015, puis « Ain’t It Tragic » en 2021. De son côté, Emily a multiplié les apparitions en studio et sur scène avec des artistes de renom tels que Beck, Demi Lovato ou encore The Offspring, posant notamment sa voix sur le titre « Gone Away ».

L’Australie renoue avec la légende

Dans le cadre de son impressionnant From Zero World Tour, Linkin Park s’apprête à enflammer le public australien. Cet événement relève presque du miracle pour les fans locaux, le groupe n’ayant pas foulé le sol du pays depuis 2013. Ce sera d’ailleurs la toute première occasion pour le public de découvrir Emily Armstrong en live.

Le groupe posera ses valises au Brisbane Entertainment Centre pour deux dates qui s’annoncent mémorables, les mardi 3 et jeudi 5 mars. C’est la formation de metalcore australienne Polaris qui aura la lourde tâche d’assurer la première partie. Les horaires précis seront communiqués aux détenteurs de billets environ 24 heures avant le début du spectacle.

Un répertoire entre nostalgie et nouveauté

Côté musique, la setlist promet un véritable voyage à travers plus de vingt ans de carrière. Si quelques ajustements sont toujours possibles pour cette première étape australienne, les spectateurs peuvent s’attendre à vibrer sur des morceaux récents comme The Emptiness Machine ou Heavy Is The Crown. Bien entendu, les hymnes intemporels de la formation californienne, qui cumulent aujourd’hui des milliards d’écoutes, seront de la partie. Difficile en effet d’imaginer un concert de Linkin Park sans scander à pleins poumons des classiques, au risque d’y laisser sa voix.

Voici un aperçu des titres que le public aura très certainement la chance d’entendre :

Somewhere I Belong

Crawling

Points of Authority

New Divide

Lying From You

The Emptiness Machine

The Catalyst

Up From The Bottom

Burn It Down

Where’d You Go (reprise de Fort Minor)

Waiting For The End

Castle Of Glass

Two Faced

When They Come For Me / Remember The Name

One Step Closer

Stained

Over Each Other

Lost

What I’ve Done

Overflow

Numb

In The End

Faint

Papercut

Heavy Is The Crown

Bleed It Out

Informations pratiques pour les concerts de Brisbane

Pour ceux qui feront le déplacement, l’option la plus simple reste les transports en commun. Le Brisbane Entertainment Centre se trouve à environ 600 mètres de marche de la gare de Boondall, sur la ligne Shorncliffe. C’est souvent l’occasion parfaite pour se mettre dans l’ambiance avec d’autres passionnés avant même le début du show.

Les automobilistes devront quant à eux débourser 18 dollars par visite pour le stationnement (paiement par carte uniquement), ce qui rend le covoiturage particulièrement intéressant. Petit conseil d’initié : quitter le parking après le concert relève souvent du parcours du combattant. Prévoir quelques en-cas pour patienter n’est donc pas une mauvaise idée. D’ailleurs, si vous n’êtes pas viscéralement attaché au tout dernier morceau du rappel, partir juste avant la fin pourrait vous faire gagner un temps précieux.

Aucune inquiétude à avoir concernant les pluies torrentielles qui s’abattent actuellement sur Brisbane. La salle étant couverte, la météo capricieuse ne gâchera pas la fête. Si vous prévoyez de prendre un parapluie pour le trajet, assurez-vous simplement qu’il ne dépasse pas 300 millimètres une fois replié. Les dernières places sont encore disponibles à la vente en ligne pour ceux qui souhaiteraient se joindre à l’événement.