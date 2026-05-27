L’hégémonie de la K-pop : un colosse aux pieds d’argile face à l’arène mondiale ?

Les récents American Music Awards de 2026 l’ont encore prouvé : l’empreinte de la K-pop sur l’industrie musicale mondiale est indéniable. Lors de cette cérémonie organisée à Las Vegas, des géants comme BTS ont raflé la mise, une consécration du soft power asiatique d’ailleurs largement décryptée par la journaliste Brittany Spanos sur les plateaux de CBS. Ce triomphe pop contraste de manière intéressante avec la percée très médiatisée de la country cette année. Prenez Ella Langley, étoile montante originaire de Hope Hull en Alabama. Malgré un carton plein aux derniers Academy of Country Music Awards avec sept trophées (dont celui de l’artiste féminine de l’année) et un titre, « Choosin’ Texas », vissé au sommet du Billboard Hot 100, les AMAs ont rappelé une réalité cruelle : bien qu’en pleine bourre et forte de cinq nominations majeures ce soir-là, la country a encore une belle marge de progression pour rivaliser avec le rouleau compresseur coréen.

Mais si l’on gratte un peu sous le vernis des récompenses et des tapis rouges, la mécanique de cette machine asiatique s’avère plus fragile qu’il n’y paraît. Selon les données de Luminate, la K-pop phagocytait environ la moitié des écoutes sur son marché intérieur en 2025, tout en s’appuyant massivement sur l’export, puisque près de trois streams sur quatre proviennent de l’étranger. Le vrai talon d’Achille de cette industrie, c’est l’hyper-concentration de son succès. Tout l’écosystème repose sur les épaules d’une poignée de superstars. Concrètement, à peine 48 artistes ont généré à eux seuls 39 % (soit la bagatelle de 50 milliards) des écoutes internationales de K-pop l’an dernier. C’est un modèle du « winner-take-all » poussé dans ses retranchements les plus absolus.

Évidemment, n’importe quel genre musical voit ses têtes d’affiche capter la part du lion des audiences. Seulement voilà, le public de la K-pop est beaucoup moins bien réparti que celui d’autres mastodontes mondiaux. Si l’on regarde le R&B ou le hip-hop américain, par exemple, le paysage est nettement plus respirable et équitable : 112 artistes se sont partagé 36 % des streams à l’étranger sur la même période. Face à un marché global de plus en plus féroce et face à des genres concurrents qui se structurent, Séoul va impérativement devoir regarder au-delà des chorégraphies millimétrées de ses idoles pour sécuriser son influence culturelle colossale.

La solution se trouve peut-être déjà sur place, tapie dans l’ombre. En analysant la courbe de distribution des autres musiques produites en Corée du Sud, comme le rock ou le rap local, on s’aperçoit que l’audience internationale dépend beaucoup moins de quelques méga-hits écrasants. Là où la K-pop s’articule autour d’un noyau dur brassant entre 1 et 999 millions d’écoutes annuelles, les genres alternatifs coréens sont portés par une solide « classe moyenne » d’artistes évoluant dans la fourchette plus modeste des 100 000 à 99 millions de streams. Ce cœur de métier est réparti sur un vivier d’artistes 36 % plus large que celui de la K-pop. C’est précisément cette assise, moins spectaculaire mais plus organique, qui rend la scène musicale infiniment moins vulnérable au moindre faux pas ou à la pause carrière d’une star planétaire. L’avenir de l’exception culturelle coréenne ne se jouera donc pas forcément sous les stroboscopes de Las Vegas, mais bien dans les studios de cette scène intermédiaire.