Février 2026 : La musique au cœur de l’actualité, de l’intimité d’Osny à la démesure de la Floride

Le mois de février 2026 s’annonce riche en contrastes sur la scène culturelle internationale. Alors que certaines communes privilégient la proximité et la pédagogie pour célébrer les traditions, d’autres métropoles misent sur des événements d’une ampleur colossale pour dynamiser leur économie. Ce grand écart musical nous mène du Val-d’Oise, en France, jusqu’aux côtes ensoleillées de West Palm Beach, aux États-Unis, illustrant deux manières bien distinctes de vivre la fête.

Un Mardi Gras réinventé au Forum des arts

À Osny, les festivités du Mardi Gras prennent cette année une tournure singulière, loin du tumulte des carnavals de rue traditionnels. La municipalité et l’École municipale de musique ont choisi de proposer une alternative plus posée et mélodieuse le 17 février 2026. Dès 20h30, le Forum des arts et des loisirs ouvrira ses portes pour une soirée placée sous le signe de l’acoustique et de la diversité.

L’objectif affiché est clair : offrir un moment de partage culturel accessible à tous, sans prérequis de connaissances solfégiques. Les élèves musiciens, véritables chevilles ouvrières de cet événement, présenteront le fruit de leur travail annuel à travers un répertoire éclectique, invitant l’auditoire à un voyage sonore sur plusieurs continents. Si la configuration assise privilégie l’écoute attentive, l’esprit festif n’est pas oublié pour autant. Le public, toutes générations confondues, est encouragé à venir déguisé, bien que cela reste facultatif. Il s’agit avant tout de créer du lien dans un espace adapté, notons-le, aux personnes à mobilité réduite. Que l’on vienne pour soutenir les jeunes talents ou simplement par curiosité, cette soirée promet une parenthèse conviviale au cœur de l’hiver.

L’effervescence floridienne : le Palm Tree Festival

De l’autre côté de l’Atlantique, l’ambiance change radicalement d’échelle. West Palm Beach, en Floride, s’apprête à accueillir des milliers de festivaliers pour le très attendu « Palm Tree Festival ». Prévu pour le week-end de la Saint-Valentin, cet événement s’inscrit dans une transformation urbaine majeure, portée par des investissements se chiffrant en milliards de dollars. La ville, qui voit sa ligne d’horizon et ses infrastructures redessinées, mise sur le divertissement pour asseoir son nouveau statut économique.

L’événement prendra place au bout de Clematis Street, avec une vue imprenable sur l’intracoastal, là où se tiennent habituellement le marché local et le salon nautique international. Les préparatifs battent leur plein pour accueillir plus de 12 000 personnes. L’impact économique attendu est considérable, comme en témoigne le remplissage des hôtels par des visiteurs venus de tout l’État, voire de plus loin. Pour Related Ross, partenaire clé du festival et géant de l’immobilier ayant injecté près de 10 milliards de dollars dans la région, cet événement est une pièce maîtresse du puzzle. Il s’agit d’ajouter une dimension culturelle vibrante à une zone déjà en plein essor commercial et résidentiel.

Un succès fulgurant révélateur d’une dynamique locale

L’engouement est palpable chez les résidents. Brandi Good, habitante du centre-ville, confie avoir réservé ses billets six mois à l’avance pour profiter de la fête entre amis. Ce sentiment est partagé par Jordan Bargas, vice-président exécutif du développement chez Related Ross, qui voit dans ce festival un signal fort. Selon lui, le fait que les organisateurs aient choisi West Palm Beach comme leur première implantation en Floride — après des éditions à Saint-Tropez, Aspen ou New York — en dit long sur l’attractivité de la ville. Fait notable, la billetterie de l’édition floridienne a affiché complet plus rapidement que n’importe quel autre de leurs événements mondiaux.