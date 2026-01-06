C’est une nouvelle que l’industrie musicale n’attendait plus, ou du moins, n’osait plus espérer en ce début d’année. Peter Gene Hernandez, universellement connu sous le nom de Bruno Mars, a pris d’assaut les réseaux sociaux ce 5 janvier avec une annonce aussi laconique qu’explosive. Sur la plateforme X (anciennement Twitter), l’artiste a simplement publié quatre mots qui ont suffi à enflammer la toile : « My album is done » (Mon album est terminé). Pour les amateurs de pop, cette déclaration marque la fin officielle d’une longue attente.

Une décennie d’attente pour un projet solo

Il faut remonter à loin pour retrouver la trace du dernier album studio solo de l’artiste. Dix ans, pour être exact. Depuis la sortie de 24K Magic en 2016, véritable raz-de-marée funk qui lui avait valu de balayer six trophées aux Grammy Awards 2018 — dont ceux de l’album et de la chanson de l’année —, Mars s’est fait rare en tant qu’artiste solo. Certes, il n’a pas disparu des radars, formant notamment le superduo Silk Sonic avec Anderson .Paak il y a cinq ans. Leur projet, An Evening with Silk Sonic, fut un hommage vibrant à la soul des années 70, acclamé par la critique. Pourtant, malgré ce détour collaboratif couronné de succès, l’appétit du public pour un véritable successeur à 24K Magic n’a jamais faibli.

Une omniprésence stratégique dans les charts

Si l’album se faisait attendre, Bruno Mars a su occuper le terrain médiatique ces deux dernières années avec une précision chirurgicale. Loin de se reposer sur ses lauriers, il a multiplié les collaborations de haut vol qui ont dominé les ondes bien avant 2026. On pense inévitablement à son duo avec Lady Gaga sur « Die with a Smile » en 2024, ou encore à l’inattendu « Fat Juicy & Wet » avec la rappeuse Sexyy Red l’année suivante, qui s’est hissé dans le top 20 du Billboard.

Toutefois, c’est sa collaboration avec Rosé de BLACKPINK sur le titre « APT. » qui a véritablement marqué les esprits récents. Devenu un phénomène mondial, le morceau a permis à la star de la K-pop de décrocher un numéro 1 historique sur le classement Billboard Pop Airplay début 2025. Avec près de 4,9 milliards de streams recensés fin novembre dernier et une victoire aux MTV Video Music Awards, ce titre a prouvé que Mars n’avait rien perdu de sa capacité à transformer tout ce qu’il touche en or, récoltant au passage trois nouvelles nominations aux Grammys.

Mystère total sur la direction musicale

Malgré l’effervescence suscitée par son tweet, le chanteur cultive pour l’instant le mystère. Aucune date de sortie précise, aucune liste de titres, ni aucune information sur d’éventuels invités n’ont filtré. La grande interrogation demeure stylistique : Bruno Mars va-t-il poursuivre son exploration des sonorités R&B rétro qui ont fait sa gloire, ou nous réserve-t-il un virage inattendu ? Une récente performance lors d’une soirée privée aux côtés de légendes du rock comme Slash, Eddie Vedder et Brandi Carlile laisse planer le doute. Ce rapprochement avec des guitares plus saturées pourrait suggérer une production davantage tournée vers l’instrumentation live et éclectique.

Un calendrier 2026 déjà saturé

Le retour du crooner hawaïen s’inscrit dans un début d’année 2026 particulièrement chargé pour l’industrie du disque. Si Mars n’a pas encore posé de jalons temporels, ses concurrents, eux, sont déjà dans les starting-blocks. Le premier trimestre verra défiler des poids lourds : Zach Bryan est attendu dès le 9 janvier, suivi par A$AP Rocky le 16, tandis que Mumford & Sons et les géants de la K-pop, BTS, ont programmé leurs sorties respectives pour février et mars.

Reste à savoir si Bruno Mars choisira de se lancer dans la mêlée immédiatement ou s’il laissera monter la pression encore quelques semaines. Quoi qu’il en soit, avec un simple message, il vient de redéfinir les priorités musicales de l’année à venir. Les fans n’ont désormais plus qu’une option : guetter la moindre notification, car la machine est officiellement relancée.