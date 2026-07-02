Linkin Park : De la résurrection avec Emily Armstrong à l’apothéose du Letzigrund

Le 20 juillet 2017, le monde du rock s’est figé. La disparition de Chester Bennington, fauché à seulement 41 ans, a laissé un vide si abyssal que beaucoup pensaient l’histoire du groupe définitivement bouclée. Il a fallu attendre le printemps dernier pour voir le silence se fissurer, d’abord par de vagues rumeurs, puis via un compte à rebours cryptique sur le site officiel. Et le couperet est tombé le 5 septembre lors d’un livestream très attendu à Los Angeles : Linkin Park n’est pas mort. Entourés des piliers historiques — Mike Shinoda, Brad Delson, Dave « Phoenix » Farrell et Joe Hahn —, la machine s’est remise en marche, actant un nouvel album et le retour à la route.

Mais la vraie question qui brûlait les lèvres, c’était évidemment de savoir qui allait oser prendre le micro aux côtés de Shinoda. Le mystère a été dissipé en direct : c’est Emily Armstrong qui a été choisie pour endosser le rôle de co-vocaliste. Loin d’être une novice tombée de la dernière pluie, la Californienne née en 1986 trimballe déjà un solide CV. Les initiés la connaissent surtout comme la frontwoman de Dead Sara, un quatuor hard rock viscéral monté à L.A. en 2005 avec Sean Friday à la batterie et les guitaristes Siouxsie Medley et Chris Null (ce dernier officiant aussi à la basse). Si leur nom vous dit quelque chose, c’est sûrement grâce à l’uppercut Weatherman, tiré de leur premier disque éponyme, qui leur a d’ailleurs valu le titre de « Best New Rock Band » à la troisième édition des Vegas Rocks! Magazine Awards en 2012. Après deux autres albums (Pleasure to Meet You en 2015 et Ain’t It Tragic en 2021), la chanteuse a multiplié les incursions en studio et sur scène avec des artistes comme Beck, Demi Lovato, ou encore The Offspring pour une reprise mémorable de Gone Away. À ses côtés, un autre petit nouveau vient greffer son ADN au groupe : le batteur Colin Brittain, producteur pointu ayant déjà bossé pour G Flip, Illenium et One OK Rock, qui prend la relève de Rob Bourdon.

Le retour aux sources

Le baptême du feu de cette nouvelle mouture a pris la forme d’un premier single, The Emptiness Machine. Une véritable décharge d’adrénaline, et surtout le tout premier titre inédit lâché par la formation californienne en sept ans. C’était la rampe de lancement parfaite pour annoncer From Zero, le premier véritable album studio du groupe depuis One More Light (sorti à peine deux mois avant le drame de 2017). Pour faire monter la pression jusqu’à la sortie en bacs le 15 novembre 2024, une première salve de concerts hyper sélects a été programmée. Au menu de cet échauffement : des shows intimistes et explosifs à Los Angeles, New York, Séoul et Bogota. Le Vieux Continent n’a eu droit qu’à quelques miettes dans un premier temps, avec deux dates uniques à Hambourg le 22 septembre et à Londres le 24 septembre 2024.

L’aboutissement de la tournée mondiale en Suisse

Ces quelques dates n’étaient en réalité que les prémices du massif From Zero World Tour, qui a tenu les fans en haleine début 2025. C’est un mardi, sur la pelouse du stade du Letzigrund à Zurich, que cette gigantesque tournée mondiale s’est achevée de la plus belle des manières. Pour ce concert de clôture, Linkin Park a transformé la soirée en une véritable célébration en conviant ses premières parties à partager l’affiche au-delà de leurs sets respectifs.

La foule suisse a eu droit à des crossovers taillés pour marquer les esprits. Le mythique duo hip-hop Clipse a été rappelé sur scène par Shinoda et sa bande pour un mashup d’anthologie. Les frères Pusha T et Malice ont carrément balancé les couplets de leur classique Grindin’ sur l’instru de With You, un énorme clin d’œil au premier album Hybrid Theory paru en 2000. Plus tard dans la soirée, l’ambiance a pris une tournure plus atmosphérique quand Sarah Barthel et Josh Carter, le tandem électro-pop Phantogram, sont venus prêter main forte au groupe pour revisiter What I’ve Done, l’hymne incontournable de Minutes To Midnight (2007). Une fin de tournée magistrale qui prouve que Linkin Park a su renaître de ses cendres en embrassant son passé tout en assumant pleinement son renouveau.