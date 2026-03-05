L’attente fut longue et teintée de tristesse. Le 20 juillet 2017, les fans de Linkin Park apprenaient avec effroi la disparition tragique de Chester Bennington à l’âge de 41 ans. Depuis ce jour sombre, le groupe de rock américain s’était muré dans le silence. Au printemps dernier, quelques rumeurs de reformation ont bien commencé à agiter la toile, suscitant autant d’espoir que d’interrogations. Un mystérieux compte à rebours est ensuite apparu sur le site officiel de la formation. Le mystère s’est finalement dissipé le 5 septembre dernier lors d’un événement diffusé en direct sur YouTube depuis Los Angeles. L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Linkin Park est bel et bien de retour avec un nouvel album, une grande tournée et une nouvelle co-chanteuse pour épauler Mike Shinoda.

Emily Armstrong, l’héritière inattendue

Beaucoup se demandaient qui pourrait oser reprendre le micro. Le choix s’est porté sur Emily Armstrong. Née en Californie en 1986, cette autrice, compositrice et musicienne n’est absolument pas une novice dans l’industrie musicale. Elle s’est d’abord fait un nom en tant que leadeuse du groupe de hard rock Dead Sara. Fondée à Los Angeles en 2005 aux côtés de Sean Friday à la batterie, Siouxsie Medley à la guitare et Chris Null à la basse, la formation a explosé en 2012 grâce au succès du titre « Weatherman », extrait de leur premier album éponyme. Cette même année, le groupe a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure nouvelle révélation rock lors de la troisième édition des Vegas Rocks! Magazine Awards.

Dead Sara a ensuite confirmé l’essai avec la sortie des albums Pleasure to Meet You en 2015 et Ain’t It Tragic en 2021. Le timbre de voix singulier d’Emily Armstrong lui a également permis de multiplier les collaborations sur scène et en studio avec des pointures comme Beck, Demi Lovato ou encore The Offspring. Elle a notamment posé sa voix sur leur morceau « Gone Away ».

Un nouveau chapitre baptisé « From Zero »

Ce renouveau s’accompagne d’autres changements majeurs. La formation accueille Colin Brittain à la batterie. Connu pour son travail d’écriture et de production avec G Flip, Illenium et One OK Rock, il vient remplacer l’ex-batteur et membre fondateur Rob Bourdon. Autour du noyau dur composé de Mike Shinoda, Brad Delson, Dave « Phoenix » Farrell et Joe Hahn, la nouvelle équipe a dévoilé les contours de son prochain projet. Intitulé From Zero, ce disque très attendu sortira chez les disquaires le 15 novembre 2024. Il s’agira du premier véritable opus studio du groupe depuis One More Light, paru tout juste deux mois avant la mort de Bennington en 2017. Pour tromper l’attente du public, Linkin Park a lâché « The Emptiness Machine », leur premier morceau inédit depuis sept ans.

L’épreuve du feu sur scène

L’énergie retrouvée du groupe devait inévitablement se frotter à l’épreuve du live. La formation a annoncé un programme mondial ambitieux, prévoyant des shows à Los Angeles, New York, Séoul et Bogota. Sur le continent européen, seules deux dates exclusives ont été confirmées pour le moment : la première à Hambourg le 22 septembre 2024, suivie de Londres le 24 septembre.

C’est d’ailleurs lors d’un concert particulièrement marquant à Brisbane que le public australien a pu découvrir en direct cette nouvelle configuration. Le spectacle, conçu comme un voyage à travers les différentes époques du groupe, était découpé en plusieurs actes. Le show s’est ouvert sur « Somewhere I Belong », grand classique de la période Meteora, avant de replonger dans l’ère Hybrid Theory avec « Points Of Authority ». Rapidement, les nouveaux morceaux issus de From Zero, tels que « Up From The Bottom » et « The Emptiness Machine », ont trouvé leur place naturelle dans la setlist.

Le véritable moment de bascule a sans doute eu lieu sur « Crawling ». Emily Armstrong s’est brillamment approprié ces lignes vocales exigeantes à l’origine enregistrées par Bennington. Cette performance a prouvé la volonté de Linkin Park de préserver l’ADN de son catalogue tout en assumant sa nouvelle identité. Le deuxième acte du concert a continué de puiser dans toute la discographie de la formation, de « The Catalyst » à « Burn It Down », en passant par le nouveau titre « Over Each Other ». Mike Shinoda a même pris le public de court en intégrant « Where’d You Go », un succès de son projet parallèle Fort Minor issu de l’album The Rising Tied sorti en 2005. Les titres « Waiting For The End » et « Castle Of Glass » ont achevé de démontrer que l’histoire du groupe est encore loin d’être terminée.